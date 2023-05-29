Шнайдер обыграла Марино и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
В матче первого круга 19-летняя спортсменка обыграла канадку Ребекку Марино — 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Шнайдер ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Марино 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Шнайдер сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) — 6:3, 7:5
Новости