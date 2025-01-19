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Сегодня, 13:44

Шнайдер и Андреева прокомментировали выход в третий круг Australian Open

Сергей Ярошенко
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Диана Шнайдер и Мирра Андреева прокомментировали выход в третий круг Australian Open-2025.

«Лично я очень нервничала, но это был отличный матч. Думаю, что мы с Миррой обе были на него настроены. Соперницы очень опытные. Было тяжело. Но я очень рада и горжусь нами — как мы взяли контроль над вторым сетом, когда проиграли три гейма подряд. Психологически было тяжело, но вместе мы все преодолели. Поэтому мы и победили», — сказала Шнайдер.

Россиянки обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини во втором круге Australian Open в парном разряде — 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

«Когда мы вели 4:2, но потом счет стал 4:5, у меня были флешбеки с Олимпиады. Мы обе занервничали, но потом решили играть агрессивно, показывать свой теннис — и это сработало. Для меня было очень важно победить и порадовать себя — после утреннего поражения было тяжело. Я рада, что мы прошли дальше», — добавила Андреева.

В следующем круге они встретятся с австралийками Кимберли Бирелл и Оливией Гадеки.

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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