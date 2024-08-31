Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с итальянкой Сарой Эррани в третьем круге US Open в субботу, 31 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени. Матч пройдет на корте имени Л. Армстронга Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Эррани можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

20-летняя Шнайдер — 18-я ракетка мира. 37-летняя Эррани — 96-й номер рейтинга WTA.

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