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Сегодня, 05:09

Шевченко уступил Мунару в первом круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Александр Шевченко в первом круге Australian Open уступил испанцу Хауме Мунару со счетом 3:6, 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету 23-летнего россиянина 3 эйса, 5 двойных ошибок и реализованны брейк-пойнт.

Во втором круге Мунар встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:3, 6:1

Australian Open
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