Шевченко проиграл Норри в первом круге US Open

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Россиянин Александр Шевченко проиграл британцу Кэмерону Норри в первом круге US Open — 3:6, 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 32 минуты.

16-я ракетка мира в следующем круге встретится с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Ю Сюй Сю (Тайвань, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:2, 6:2

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