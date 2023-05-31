Шевченко проиграл Музетти во втором круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Александр Шевченко проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором круге «Ролан Гаррос» — 1:6, 1:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. Шевченко сделал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Музетти 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге итальянец сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания)ю
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия) — 6:1, 6:1, 6:2
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