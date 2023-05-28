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Сегодня, 22:43

Шевченко обыграл Отте и прошел во второй круг «Ролан Гаррос»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Шевченко.
Фото Reuters

Российский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

В первом круге россиянин победил немца Оскара Отте в четырех сетах — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).

Соперником Шевченко во втором круге станет итальянец Лоренцо Музетти.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия) — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2)

Теннис
Roland Garros
Александр Шевченко
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