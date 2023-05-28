Шевченко обыграл Отте и прошел во второй круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
В первом круге россиянин победил немца Оскара Отте в четырех сетах — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).
Соперником Шевченко во втором круге станет итальянец Лоренцо Музетти.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия) — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2)
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