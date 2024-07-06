Шелтон выполнил самую быструю подачу в истории Уимблдона

Американец Бен Шелтон выполнил самую быструю подачу в истории Уимблдона. В матче второго круга с южноафриканцем Ллойдом Харрисом он отправил мяч на чужую половину корта со скоростью 246,2 км/ч.

На турнирах ATP самой быстрой признана подача американца Джона Иснера — 253 км/ч. Результат Шелтона — пятый в истории по скорости среди официально признанных результатов.

В матче второго круга Шелтон победил Харриса со счетом — 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7).