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Сегодня, 16:10

Шелтон выполнил самую быструю подачу в истории Уимблдона

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Американец Бен Шелтон выполнил самую быструю подачу в истории Уимблдона. В матче второго круга с южноафриканцем Ллойдом Харрисом он отправил мяч на чужую половину корта со скоростью 246,2 км/ч.

На турнирах ATP самой быстрой признана подача американца Джона Иснера — 253 км/ч. Результат Шелтона — пятый в истории по скорости среди официально признанных результатов.

В матче второго круга Шелтон победил Харриса со счетом — 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7).

Теннис
Уимблдон
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