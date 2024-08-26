Доминик Тим проиграл Шелтону в последнем матче на турнирах «Большого шлема»
Австрийский теннисист Доминик Тим уступил американцу Бену Шелтону в матче первого круга US Open — 4:6, 2:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
Во втором круге US Open Шелтон сыграет с победителем пары Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Для 30-летнего Тима матч стал последним на турнирах «Большого шлема». В мае этого года австриец объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024 из-за хронической травмы запястья.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Бен Шелтон (США, 13) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:4, 6:2, 6:2
Источник: Сетка US Open
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