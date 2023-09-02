Шелтон стал самым молодым американцем во второй неделе US Open c 1992 года

Американец Бен Шелтон победил россиянина Аслана Карацева (6:4, 3:6, 6:2, 6:0) в третьем круге US Open.

Таким образом, 20-летний теннисист стал самым молодым американцем с 1992 года во второй неделе Открытого чемпионата США. Тогда в 4-й круг пробился Майкл Чанг, который в 1989 году победил на «Ролан Гаррос» и стал самым молодым в истории финалистом и победителем турнира «Большого шлема» у мужчин. Чангу тогда была 17 лет.

Шелтон в четвертом круге US Open-2023 проверил силы с соотечественником Томми Полом.