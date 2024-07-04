Шелтон обыграл Харриса и вышел в третий круг Уимблдона
Американец Бен Шелтон в пяти сетах обыграл Ллойда Харриса во втором круге Уимблдона — 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7). Встреча длилась 3 часа 49 минут.
В третьем круге Шелтон сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Бен Шелтон (США, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7)
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