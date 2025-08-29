Шелтон из-за травмы снялся по ходу матча с Маннарино в третьем круге US Open

Американец Бен Шелтон из-за травмы снялся с матча против француза Адриана Маннарино в третьем круге US Open.

В четвертом сете 6-я ракетка мира почувствовал дискомфорт в левом плече и вызвал физиотерапевта. Шелтон доиграл партию, после чего принял решение сняться с матча. Он в слезах покинул корт.

Счет после четырех сетов — 6:3, 3:6, 6:4, 4:6. Игра длилась 3 часа 10 минут.

Маннарино вышел в четвертый круг и встретится с чехом Иржи Легечкой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США, 6) — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 отказ 2-го игрока