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Сегодня, 12:45

Шелтон: «До сих пор четвертьфинал Australian Open казался мечтой»

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open.

«До сих пор четвертьфинал казался мечтой. Это был изнурительный матч. На протяжении всей игры было много невероятных поворотов, сначала на моей подаче, потом на подаче соперника. Я был сосредоточен на том, чтобы быть энергичным, доверять своей физической форме и сохранять силы. В пятом сете проявил себя довольно смело, и, думаю, я достоин был одержать победу в этом матче», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.

20-летний Шелтон в 1/8 финала обыграл соотечественника Джеффри Джона Волфа со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2.

В четвертьфинале Шелтон встретится с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Томми Пол (США).

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