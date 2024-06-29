Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:19

Шарапова вернулась на Уимблдон с семьей спустя 20 лет после победы над Уильямс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Шарапова с семьей.
Фото Соцсети

Экс-первая ракетка мира бывшая российская теннисистка Мария Шарапова спустя 20 лет после своей победы на Уимблдоне вернулась на лондонский корт вместе с семьей.

«Мое сердце переполнено», — написала Шарапова в социальных сетях.

Мария Шарапова с сыном.
Фото Соцсети
Мария Шарапова.
Фото Соцсети

Шарапова одержала победу на Уимблдоне 3 июля 2004 года. В финале турнира «Большого шлема» россиянка уверенно переиграла американку Серену Уимльямс со счетом 6:1, 6:4.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде).

В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.

Мария Шарапова
0
Читайте также
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко допустила, что может сняться с Уимблдона-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости