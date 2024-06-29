Шарапова вернулась на Уимблдон с семьей спустя 20 лет после победы над Уильямс
Экс-первая ракетка мира бывшая российская теннисистка Мария Шарапова спустя 20 лет после своей победы на Уимблдоне вернулась на лондонский корт вместе с семьей.
«Мое сердце переполнено», — написала Шарапова в социальных сетях.
Мария Шарапова с сыном.
Фото Соцсети
Мария Шарапова.
Фото Соцсети
Шарапова одержала победу на Уимблдоне 3 июля 2004 года. В финале турнира «Большого шлема» россиянка уверенно переиграла американку Серену Уимльямс со счетом 6:1, 6:4.
Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде).
В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.
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