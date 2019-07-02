Шарапова в пятый раз в карьере не смогла выйти во второй круг турнира "Большого шлема"

Россиянка Мария Шарапова упустила преимущество в три гейма во втором сете матча с француженкой Полин Пармантье и в пятый раз в карьере не смогла пробиться во второй круг турнира "Большого шлема". Россиянка повторила результат прошлого "Уимблдона", который она завершила поражением от Виталии Дьяченко в стартовой встрече. Ранее Шарапова дважды уступала в первом круге турнира в Мельбурне и однажды – в Париже. (Кирилл Бурдаков)
Поражения Марии Шараповой в первых кругах турниров "Большого шлема"
|
Год
|
Турнир
|
Соперница
|
Счет
|
2003
|
Australian Open
|
Клара Коукалова (Чехия)
|
4:6, 6:7 (6:8)
|
2003
|
Roland Garros
|
Маги Серна (Испания)
|
3:6, 3:6
|
2010
|
Australian Open
|
Мария Кириленко (Россия)
|
6:7 (4:7), 6:3, 4:6
|
2018
|
Wimbledon
|
Виталия Дьяченко (Россия)
|
7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6
|
2019
|
Wimbledon
|
Полин Пармантье (Франция)
|
6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ)