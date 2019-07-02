Шарапова в пятый раз в карьере не смогла выйти во второй круг турнира "Большого шлема"

Россиянка Мария Шарапова упустила преимущество в три гейма во втором сете матча с француженкой Полин Пармантье и в пятый раз в карьере не смогла пробиться во второй круг турнира "Большого шлема". Россиянка повторила результат прошлого "Уимблдона", который она завершила поражением от Виталии Дьяченко в стартовой встрече. Ранее Шарапова дважды уступала в первом круге турнира в Мельбурне и однажды – в Париже. (Кирилл Бурдаков)

Поражения Марии Шараповой в первых кругах турниров "Большого шлема"