20:06 | Теннис — "Большой шлем"

Шарапова в пятый раз в карьере не смогла выйти во второй круг турнира "Большого шлема"

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Россиянка Мария Шарапова упустила преимущество в три гейма во втором сете матча с француженкой Полин Пармантье и в пятый раз в карьере не смогла пробиться во второй круг турнира "Большого шлема". Россиянка повторила результат прошлого "Уимблдона", который она завершила поражением от Виталии Дьяченко в стартовой встрече. Ранее Шарапова дважды уступала в первом круге турнира в Мельбурне и однажды – в Париже. (Кирилл Бурдаков)

Поражения Марии Шараповой в первых кругах турниров "Большого шлема"

Год

Турнир

Соперница

Счет

2003

Australian Open

Клара Коукалова (Чехия)

4:6, 6:7 (6:8)

2003

Roland Garros

Маги Серна (Испания)

3:6, 3:6

2010

Australian Open

Мария Кириленко (Россия)

6:7 (4:7), 6:3, 4:6

2018

Wimbledon

Виталия Дьяченко (Россия)

7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6

2019

Wimbledon

Полин Пармантье (Франция)

6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ)

 

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