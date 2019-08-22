Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
19:23
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс. Последний раз спортсменки встречались в финале Australian Open-2016.
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 2:19.
One for the ages???— US Open Tennis (@usopen) 22 августа 2019 г.
Serena Williams will face Maria Sharapova in R1 for their first ever meeting in Flushing Meadows!#USOpen pic.twitter.com/T4kSoUdniZ
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