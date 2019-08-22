Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс. Последний раз спортсменки встречались в финале Australian Open-2016.

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 2:19.