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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

19:23
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Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс. Последний раз спортсменки встречались в финале Australian Open-2016.

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 2:19.

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