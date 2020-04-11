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Шарапова в финале виртуального US Open встретилась с Сабатини

07:05
Сетка виртуального US Open. Фото Twitter
Сетка виртуального US Open. Фото Twitter
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Россиянка Мария Шарапова вышла в финал виртуального розыгрыша US Open. Официальный аккаунт Открытого чемпионата США проводит соревнование, в котором участвуют обладательницы трофея разных лет. Победители матчей определяются голосованием подписчиков.

В решающем раунде российская теннисистка, выигравшая в реальности турнир в 2006 году, соперничает с Габриэлой Сабатини, которая побеждала в турнире в 1990-м.

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