Шарапова в финале виртуального US Open встретилась с Сабатини

Россиянка Мария Шарапова вышла в финал виртуального розыгрыша US Open. Официальный аккаунт Открытого чемпионата США проводит соревнование, в котором участвуют обладательницы трофея разных лет. Победители матчей определяются голосованием подписчиков.

В решающем раунде российская теннисистка, выигравшая в реальности турнир в 2006 году, соперничает с Габриэлой Сабатини, которая побеждала в турнире в 1990-м.