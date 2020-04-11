Шарапова в финале виртуального US Open встретилась с Сабатини
07:05
Россиянка Мария Шарапова вышла в финал виртуального розыгрыша US Open. Официальный аккаунт Открытого чемпионата США проводит соревнование, в котором участвуют обладательницы трофея разных лет. Победители матчей определяются голосованием подписчиков.
В решающем раунде российская теннисистка, выигравшая в реальности турнир в 2006 году, соперничает с Габриэлой Сабатини, которая побеждала в турнире в 1990-м.
Maria Sharapova. Gabriela Sabatini. The final two in our US Open Bracket of Champions. Need we say more?@MariaSharapova | @sabatinigabyok— US Open Tennis (@usopen) April 10, 2020