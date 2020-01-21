Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open

Мария Шарапова в первом круге Australian Open уступила хорватке Донне Векич — 3:6, 4:6. Россиянка во втором сете вела 4:2, но упустила преимущество. Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту.

Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 6:3, 6:4