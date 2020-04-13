Шарапова проиграла Сабатини в финале виртуального US Open

Аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини победила в виртуальном розыгрыше US Open. Матчи «проводились» в виде голосования болельщиков в Twitter. В них принимали участие победительницы прошлых лет.

В финальном матче Сабатини противостояла россиянка Мария Шарапова. За нее отдал голоса 41 процент поклонников, за Сабатини — 59.

Maria Sharapova. Gabriela Sabatini. The final two in our US Open Bracket of Champions. Need we say more?@MariaSharapova | @sabatinigabyok — US Open Tennis (@usopen) April 10, 2020

Реальный US Open Сабатини выиграла 30 лет назад, в 1990 году.

Ранее у мужчин в аналогичном «турнире» победил представитель России Марат Сафин.