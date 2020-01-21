Шарапова проиграла четвертый матч подряд и повторила личный антирекорд
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Мария Шарапова проиграла хорватке Донне Векич и продлила серию поражений на турнирах WTA до четырех матчей. Россиянка повторила худший результат в карьере, который пришелся на сезон-2018, по три раза кряду Мария уступала в 2003, 2011, 2015 и 2019 годах.
Самые продолжительные серии поражений Марии Шараповой на турнирах WTA:
|
Сезон
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Игры
|
2018
|
Australian Open
|
3-й круг
|
Ангелик Кербер Германия
|
1:6, 3:6
|
4
|
|
Доха
|
1-й круг
|
Моника Никулеску Румыния
|
6:4, 4:6, 3:6
|
|
|
Индиан-Уэллс
|
1-й круг
|
Наоми Осака Япония
|
4:6, 4:6
|
|
|
Штутгарт
|
1-й круг
|
Каролин Гарсия Франция
|
6:3, 6:7 (6:8), 4:6
|
|
2019-2020
|
Цинциннати
|
2-й круг
|
Эшли Барти Австралия
|
4:6, 1:6
|
4
|
|
US Open
|
1-й круг
|
Серена Уильмс США
|
1:6, 1:6
|
|
|
Брисбен
|
1-й круг
|
Дженнифер Брэйди Австралия
|
6:3, 1:6, 6:7 (3:7)
|
|
|
Australian Open
|
1-й круг
|
Донна Векич Хорватия
|
3:6, 4:6
|
|
2003
|
Australian Open
|
1-й круг
|
Клара Коукалова Чехия
|
4:6, 6:7 (6:8)
|
3
|
|
Индиан-Уэллс
|
1-й круг
|
Саманта Ривз США
|
3:6, 6:1, 0:6
|
|
|
Кей-Бискейн
|
1-й круг
|
Элс Калленс Бельгия
|
6:7 (3:7), 1:6
|
|
2011
|
Токио
|
1/4 финала
|
Петра Квитова Чехия
|
3:4 (отказ)
|
3
|
|
Итоговый турнир
|
Гр.турнир
|
На Ли Китай
|
6:7 (4:7), 4:6
|
|
|
Итоговый турнир
|
Гр.турнир
|
Саманта Стосур Австария
|
1:6, 5:7
|
|
2015
|
Индиан-Уэллс
|
4-й круг
|
Флавия Пеннетта Италия
|
6:3, 3:6, 2:6
|
3
|
|
Майами
|
2-й круг
|
Дарья Гаврилова Австралия
|
6:7 (4:7), 3:6
|
|
|
Штутгарт
|
2-й круг
|
Ангелик Кербер Германия
|
6:2, 5:7, 1:6
|
|
2019
|
Мальорка
|
2-й круг
|
Ангелик Кербер Германия
|
2:6, 3:6
|
3
|
|
|
1-й круг
|
Полин Пармантье Франция
|
6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ)
|
|
|
Торонто
|
1-й круг
|
Аннет Контавейт Эстония
|
6:4, 3:6, 4:6
|
Шарапова в седьмой раз в карьере (и третий подряд) покинул турнира «Большого шлема» после поражения в первом круге. Два поражения россиянки пришлись на сезон-2003 — первый для нее на высшем уровне, еще четыре — на шесть последних турниров.
Поражения Марии Шараповой в первых кругах турниров «Большого шлема»:
|
Год
|
Турнир
|
Соперница
|
Счет
|
2003
|
Australian Open
|
Клара Коукалова Чехия
|
4:6, 6:7 (6:8)
|
2003
|
Roland Garros
|
Маги Серна Испания
|
3:6, 3:6
|
2010
|
Australian Open
|
Мария Кириленко Россия
|
6:7 (4:7), 6:3, 4:6
|
2018
|
Wimbledon
|
Виталия Дьяченко Россия
|
7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6
|
2019
|
Wimbledon
|
Полин Пармантье Франция
|
6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ)
|
2019
|
US Open
|
Серена Уильямс США
|
1:6, 1:6
|
2020
|
Australian Open
|
Донна Векич Хорватия
|
3:6, 4:6
Экс-первая ракетка мира проиграла два из девяти последних матчей. После восстановления от травмы, полученной на турнире в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года, Шарапова обыграла только словачку Викторию Кузьмову в Мальорке и американку Эллисон Риске в Цинциннати. После окончания дисквалификации за применение мельдония Мария выиграла только 62,32% матчей (43 из 69), тогда как ранее побеждала в 80,46% встреч (601 из 746).
Соотношение победы и поражений Марии Шараповой по сезонам:
|
Сезон
|
Титулы
|
Победы
|
Поражения
|
% побед
|
2001
|
0
|
0
|
1
|
0,00%
|
2002
|
0
|
28
|
5
|
84,85%
|
2003
|
2
|
38
|
13
|
74,51%
|
2004
|
5
|
55
|
15
|
78,57%
|
2005
|
3
|
53
|
12
|
81,54%
|
2006
|
5
|
59
|
9
|
86,76%
|
2007
|
1
|
40
|
11
|
78,43%
|
2008
|
3
|
32
|
4
|
88,89%
|
2009
|
1
|
31
|
9
|
77,50%
|
2010
|
2
|
33
|
11
|
75,00%
|
2011
|
2
|
43
|
14
|
75,44%
|
2012
|
3
|
60
|
11
|
84,51%
|
2013
|
2
|
37
|
7
|
84,09%
|
2014
|
4
|
49
|
13
|
79,03%
|
2015
|
2
|
39
|
9
|
81,25%
|
2016
|
0
|
4
|
1
|
80,00%
|
2017
|
1
|
16
|
6
|
72,73%
|
2018
|
0
|
20
|
11
|
64,52%
|
2019
|
0
|
7
|
7
|
50,00%
|
2020
|
0
|
0
|
2
|
0,00%
|
Итого
|
36
|
644
|
171
|
79,02%