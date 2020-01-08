Шарапова получила wild card на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card для участия в Australian Open, сообщает официальный сайт турнира. По рейтингу 32-летняя россиянка не попадала в основную сетку турнира, однако была уверена, что получит wild card, что и случилось.

Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, на последнем турнире в Брисбене проиграла в первом круге американке Дженнифер Брэди. В прошлом году она провела всего 15 матчей из-за различных проблем со здоровьем.