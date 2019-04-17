Шарапова, Кузнецова, Звонарева и еще 8 россиянок попали в основную сетку Roland Garros

Организаторы второго в сезоне турнира "Большого шлема" Roland Garros опубликовали заявочные листы. В основную сетку женских состязаний попали 11 россиянок:

Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Последней теннисисткой, попавшей в основную сетку по рейтингу, стала представительница Казахстана Зарина Дияс, занимающая 107-ю строчку в мировой классификации.

113-я ракетка мира Наталья Вихлянцева стала шестой в листе ожидания.