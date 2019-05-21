Шарапова, Касаткина, Павлюченкова и другие россиянки - в заявочном списке "Уимблдона"

Опубликован заявочный список участников "Уимблдона" в одиночном разряде у женщин. В него вошли несколько российских спортсменок, в том числе Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова.

Также в список попали и другие россиянки - Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Екатерина Макарова.

Кроме того, был опубликован список запасных, куда вошли российские спортсменки Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Варвара Флинк, Анна Блинкова, Софья Жук, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Екатерина Яшина, Валерия Савиных.

С полным списком можно ознакомиться здесь. Турнир пройдет в Англии 1-14 июля.