Шаповалова ограбили в Париже

Канадский теннисист с русскими корнями Денис Шаповалов стал жертвой грабителей, едва приехав в Париж, где 26 мая стартует Roland Garros.

– Просто кошмарный опыт в парижском отеле. Я был в лобби отеля, оформляя заселение, когда украли мой рюкзак. Охрана не сделала абсолютно ничего. И в отеле мне совсем не помогли. Полдня ушло только на то, чтобы выяснить, кто же украл мой рюкзак, хотя ничего, естественно, не прояснилось. Коме того, моей команде дали не те номера, которые бронировались изначально. Совершенно разочарован, – написал Шаповалов в соцсетях.

В первом круге Открытого чемпионата Франции канадец встретиться с немцем Яном-Леннартом Штруффом.