Шаповалов назвал неожиданной победу над Зверевым в трех сетах в четвертом круге Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в четвертом круге Australian Open.

«Пожалуй, меньше всего я ожидал, что закончу за три сета именно матч против Зверева. Я очень доволен своей игрой, определенно доволен своим нынешним уровнем. Мне удалось действовать сегодня очень по-умному, такое ощущение, что с самого начала все шло так, как выгодно мне. В середине второго сета я немного потерял ритм, но смог отыграться, а дальше все снова пошло, как надо. Матч с Надалем? Для меня всегда честь играть против таких людей, как Рафа. Впереди серьезная битва, но я определенно получу от нее удовольствие», — приводит официальный сайт ATP слова Шаповалова.

В четвертьфинале Шаповалов встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.