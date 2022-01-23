Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:58

Шаповалов назвал неожиданной победу над Зверевым в трех сетах в четвертом круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в четвертом круге Australian Open.

«Пожалуй, меньше всего я ожидал, что закончу за три сета именно матч против Зверева. Я очень доволен своей игрой, определенно доволен своим нынешним уровнем. Мне удалось действовать сегодня очень по-умному, такое ощущение, что с самого начала все шло так, как выгодно мне. В середине второго сета я немного потерял ритм, но смог отыграться, а дальше все снова пошло, как надо. Матч с Надалем? Для меня всегда честь играть против таких людей, как Рафа. Впереди серьезная битва, но я определенно получу от нее удовольствие», — приводит официальный сайт ATP слова Шаповалова.

В четвертьфинале Шаповалов встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/shapovalov-v-zverev-australian-open-2022
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
0
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев о поражении от Шаповалова: «В том, что случилось, я виню только самого себя»

Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости