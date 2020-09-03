Канадец Денис Шаповалов переиграл корейца Квон Сун Ву во втором круге турнира US Open. Также в третий круг вышли испанец Пабло Карреньо Буста, грек Стефанос Циципас, американец Тэйлор Фриц, хорват Борна Чорич и британец Кэмерон Норри.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — Митчел Крюгер (США, WC) — 6:1, 6:2, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 19) — Жиль Симон (Франция) — 7:5, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3

Борна Чорич (Хорватия, 27) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 7:5, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3

Рикардас Беранкис (Литва) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 6:2, 1:6, 7:6

Денис Шаповалов (Канада, 12) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Максим Кресси (США, WC) — 7:6, 6:3, 6:4