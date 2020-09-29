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Шаповалов, Баутиста Агут и Димитров вышли во второй раунд Roland Garros

22:54
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Состоялись матчи первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Канадец Денис Шаповалов обыграл француза Жиля Симона (6:2, 7:5, 5:7, 6:3). Испанец Роберто Баутиста Агут одолел французского теннисиста Ришара Гаске. Еще одного представителя Франции Грегуара Баррера победил болгарин Григор Димитров (6:3, 6:2, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 9) — Жиль Симон (Франция) — 6:2, 7:5, 5:7, 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 18) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:3, 6:2, 6:2

Андрей Мартин (Словакия) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:5, 6:1, 6:2

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