Шаповалов, Баутиста Агут и Димитров вышли во второй раунд Roland Garros
Состоялись матчи первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Канадец Денис Шаповалов обыграл француза Жиля Симона (6:2, 7:5, 5:7, 6:3). Испанец Роберто Баутиста Агут одолел французского теннисиста Ришара Гаске. Еще одного представителя Франции Грегуара Баррера победил болгарин Григор Димитров (6:3, 6:2, 6:2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада, 9) — Жиль Симон (Франция) — 6:2, 7:5, 5:7, 6:3
Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:1
Григор Димитров (Болгария, 18) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:3, 6:2, 6:2
Андрей Мартин (Словакия) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:5, 6:1, 6:2