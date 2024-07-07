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Тарпищев: «Калинская хорошо играет на Уимблдоне, так как ее игра подходит под траву»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анна Калинская ожидаемо вышла в четвертый круг Уимблдона.

6 июля Калинская обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче третьего круга — 7:6 (7:4), 6:2.

«Калинская должна хорошо играть на Уимблдоне, потому что она играет более плоскими ударами, а любой плоский удар на траве — он с низким отскоком. Она играет в более скоростной теннис, а когда отскок низкий, это значит, что соперник играет мяч ниже уровня колена. И это преимущество Калинской. Ее игра подходит под траву», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге Калинская сыграет с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Шамиль Тарпищев
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