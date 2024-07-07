Тарпищев: «Калинская хорошо играет на Уимблдоне, так как ее игра подходит под траву»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анна Калинская ожидаемо вышла в четвертый круг Уимблдона.

6 июля Калинская обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче третьего круга — 7:6 (7:4), 6:2.

«Калинская должна хорошо играть на Уимблдоне, потому что она играет более плоскими ударами, а любой плоский удар на траве — он с низким отскоком. Она играет в более скоростной теннис, а когда отскок низкий, это значит, что соперник играет мяч ниже уровня колена. И это преимущество Калинской. Ее игра подходит под траву», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге Калинская сыграет с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной.