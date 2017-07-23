Шамиль Тарпищев: "Шараповой не нужно форсировать подготовку к US Open"

Президент Фетерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Марии Шараповой будет сложно сначала пройти квалификацию, а потом удачно сыграть в основной сетке US Open. Россиянка, которая в апреле вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, может получить wild card от организаторов турнира.

- Шараповой надо не форсировать подготовку к Открытому чемпионату США, а спокойно играть те турниры, куда ее зовут организаторы, предоставляя wild card, - приводит ТАСС слова Тарпишева. - Ей непросто возвращаться в соревновательный ритм, непросто набирать форму. И на Открытом чемпионате США будет сложно пройти сначала квалификацию, а потом выдержать двухнедельный турнир.

Многое будет зависеть от удачи. Если повезет с жеребьевкой, тогда Шарапова сможет выступить хорошо.