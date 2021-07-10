Шамиль Тарпищев рассказал о желании Весниной закончить карьеру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в финал парного турнира Уимблдона.

— Как бы вы объяснили то, что 34-летняя Елена Веснина спустя 4 месяца после возвращения из декрета вышла сразу в два финала турниров «Большого шлема»?

— Я ее долго уговаривал, она вообще не хотела играть.

— А почему так?

— Устала от тенниса, сказала: «Я уже закончила, больше не хочу». А потом потихоньку-потихоньку, наверное, в течение двух месяцев были эти уговоры. Она согласилась и начала тренироваться.

— На Уимблдоне пара Веснина — Кудерметова, но на Олимпиаде Елена играет со Звонаревой.

— Не факт еще. Звонарева травмирована, но я не знаю, что с ней. Она сейчас должна прислать МРТ, посмотрим, что там. Хорошего мало.

— Желаем Вере скорейшего выздоровления. Но если не она, то кто?

— Пока сказать не могу.

— Сегодня финал парного женского Уимблдона. Какие от него ожидания, учитывая, что наши девушки уже выбили с турнира первых сеянных?

— Здесь не имеет значения, какие вы сеянные. В паре кто больше играет, тот больше очков и набирает. Этот рейтинг очень относительный, потому что они не играют постоянно пары на результат. Потом надо учитывать то, что из всех пар, которых обыграли наши девушки, только чешки были представлены одной страной. В остальных — представительницы разных стран. Значит, сильных пар из одной страны на Олимпиаде меньше будет: чешки, американки, англичанки, японки и Тайвань.

— На сегодня настрой боевой?

— Реально настрой боевой, но в финале слабых не бывает. Си Сувэй играет очень здорово, разнообразно, она двуручница. Думаю, немаловажно будет и кого как скует мандраж. Все что угодно может быть.

— Скрестим пальцы и будем болеть за наших девушек.

— Сегодня еще и Полина Кудерметова на юниорском Уимблдоне играет парный полуфинал с чешкой.

— Пожелаем и им удачи.

В полуфинальном матче Уимблдона Елена Веснина и Вероника Кудерметова в трех сетах одолели пару Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

Соперницами россиянок в финале станут Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия).