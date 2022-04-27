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Тарпищев: «Все идет к тому, что Медведев выступит на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии здоровья Медведева
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото AFP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья Даниила Медведева.

«Даниил приступил к тренировкам, если это, конечно, можно назвать так. На данный момент он не занимается активно. Отрабатывает удары с места, чуть-чуть кардио. До активных тренировок еще далековато — неделя, а может быть, две. Сыграет ли он на «Ролан Гаррос»? По плану — должен, но мы будем смотреть, как сложится ситуация. Пока что все идет к тому, что Медведев выступит во Франции», — сказал Тарпищев «СЭ».

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи.

Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).
«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем является серб Новак Джокович.

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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Тарпищев надеется, что Медведев сможет сыграть на «Ролан Гаррос»
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