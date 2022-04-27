Тарпищев: «Все идет к тому, что Медведев выступит на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья Даниила Медведева.

«Даниил приступил к тренировкам, если это, конечно, можно назвать так. На данный момент он не занимается активно. Отрабатывает удары с места, чуть-чуть кардио. До активных тренировок еще далековато — неделя, а может быть, две. Сыграет ли он на «Ролан Гаррос»? По плану — должен, но мы будем смотреть, как сложится ситуация. Пока что все идет к тому, что Медведев выступит во Франции», — сказал Тарпищев «СЭ».

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи.

Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем является серб Новак Джокович.