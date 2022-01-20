Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над австралийцем Ником Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2)) во втором круге Australian Open-2022.

«Класс у Медведева повыше, но Кирьос непредсказуемый. Австралиец играл дома, в основе игры у него сильная подача, могло произойти все. Дома он часто побеждает. Но Даня должен был выигрывать в три сета. Кирьос мог играть только за счет подачи и непредсказуемости действий. Класс игры Дани позволил со всем справиться. 3:1 — нормальный счет, но мог победить и всухую. Что касается формы Медведева, то все нормально, он втягивается. Думаю, сейчас все идет хорошо у него. Он играет достаточно хорошо, потихоньку набирает. Его следующего соперника Ван де Зандсюлпома я давно не видел, не могу сейчас голословно что-то про него говорить. Но думаю, этот соперник легче Кирьоса», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге турнира 25-летний Медведев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.