Шамиль Тарпищев: "Прогресс Хачанова перед Олимпиадой радует"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев похвалил Карена Хачанова за успехи на Roland Garros. Россиянин победил Хуана Мартина дель Потро и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Кроме того, он впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга ATP.

- Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодежь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Жаль, что Медведев не смог пройти далеко. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком. Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует.