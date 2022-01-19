Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Карена Хачанова над Бенжаменом Бонзи (6:4, 6:0, 7:5) во втором круге Australian Open-2022.

«Хачанов сыграл в свой теннис. В принципе во всех компонентах Карен был лучше оппонента. 72 процента подач против 55. Результат не вызывал сомнений. С розыгрыша, приема и со второй подачи Хачанов имел преимущество. У соперника не было контраргументов в игре, чтобы как-то затянуть игру. Хачанов был чуть лучше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также оценил шансы Хачанова пройти испанца Рафаэля Надаля в следующем круге Australian Open.

«Это будет тяжелый матч. Для того чтобы играть с Надалем, нужно держать свою подачу. Испанец более моторный на задней линии. Вариант победы нужно рассматривать, только если Хачанов будет стабильно и надежно подавать первую подачу. Шансов меньше в силу того, что Надаль более цепкий спортсмен. Все зависит от атакующих действий Хачанова. Для этого важна стабильность на высоких скоростях», — добавил Тарпищев.

В третьем круге россиянин встретится с 35-летним Надалем, который ранее сегодня обыграл немца Янника Ханфманна.