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Сегодня, 14:14

«У Аслана есть все шансы выйти во вторую неделю Australian Open». Тарпищев — о Карацеве

Тарпищев оценил шансы Карацева на победу в Australian Open
Антон Иванов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Аслана Карацева во втором круге Australian Open над американцем Маккензи Макдональдом (3:6, 6:2, 6:2, 6:3).

«Макдональд очень удобный соперник для Карацева. Аслан успевает за ритмом игры американца и вовремя обостряет игру хорошими ударами по линиям. Они играют в похожий теннис, Аслан просто гораздо быстрее американца. Как я могу оценить перспективу Карацева выйти во вторую неделю Australian Open? У него есть все шансы на это. Его следующий соперник — Маннарино. Француза можно и нужно обыгрывать. Думаю, что Аслан сможет пройти дальше», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге 28-летний россиянин встретится с французом Адрианом Маннарино, который ранее победил поляка Хуберта Хуркача.

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