Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Аслана Карацева во втором круге Australian Open над американцем Маккензи Макдональдом (3:6, 6:2, 6:2, 6:3).

«Макдональд очень удобный соперник для Карацева. Аслан успевает за ритмом игры американца и вовремя обостряет игру хорошими ударами по линиям. Они играют в похожий теннис, Аслан просто гораздо быстрее американца. Как я могу оценить перспективу Карацева выйти во вторую неделю Australian Open? У него есть все шансы на это. Его следующий соперник — Маннарино. Француза можно и нужно обыгрывать. Думаю, что Аслан сможет пройти дальше», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге 28-летний россиянин встретится с французом Адрианом Маннарино, который ранее победил поляка Хуберта Хуркача.

Хачанов и Карацев вышли в третий круг. Расписание и результаты 19 января