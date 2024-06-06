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Сегодня, 07:56

Тарпищев: «Сейчас Медведеву нужно время, чтобы вернуться в форму»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужно время, чтобы вернуть кондиции и полностью восстановиться от травмы.

«Это логично. Он на Roland Garros приехал не полностью восстановившимся от травмы. Поэтому сейчас ему нужно время, чтобы вернуться в форму», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе, который пройдет с 10 по 16 июня. На «Ролан Гаррос» он проиграл австралийцу Алексу де Минауру (6:4, 2:6, 1:6, 3:6) в матче четвертого круга.

Источник: https://tass.ru/sport/21000589
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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