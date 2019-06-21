Шамиль Тарпищев: "Игра Медведева перед Уимблдоном обнадеживает"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оптимистично оценил игру Даниила Медведева на траве перед Уимблдоном.

– Медведеву игра в плане ударов под травяное покрытие подходит: справа он играет остро резаным, плотным ударом, который стелется и низко отскакивает. К недостаткам пока можно отнести то, что слишком далеко сзади играет. Надо над этим работать, в перспективе Медведев на траве будет очень опасен для любого соперника. Такая игра Даниила перед Уимблдоном обнадеживает, – цитирую "РИА Новости" Тарпищева.

Медведев вышел в третий круг турнира в Лондоне, обыграв в трех сетах француза Люка Пуя – 7:6, 6:7, 6:4. В следующем раунде 23-летний теннисист, посеянный под четвертым номером, встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.