Телекомментатор Анна Дмитриева отметила, что Даниил Медведев стал новым именем в мире тенниса.

— Я бы вообще сказала, что сейчас US Open во многом интересен именно из-за Медведева, ведь открыто новое имя в мире тенниса, — цитирует RT Дмитриеву. — Независимо от результатов, Даня уже станет четвертой ракеткой мира.

Впереди только Федерер, Надаль и Джокович. Что касается Димитрова, он пока не раскрыл себя полностью и в рейтинге далек от этой четверки. Но игра не будет легкой, болгарин в форме и будет стремиться дать бой.

С Димитровым Медведев сыграет в полуфинале US Open.