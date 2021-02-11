«Сейчас праздновать нельзя». Медведев в день рождения выиграл 16-й матч подряд

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге Australian Open обыграл Роберто Карбаллеса Баэну — 6:2, 7:5, 6:1. Для россиянина это 16-я победа подряд.

Кроме того, сегодня, 11 февраля, теннисисту исполнилось 25 лет.

На пресс-конференции после матча у Медведева спросили, будет ли он праздновать день рождения.

«Сейчас я точно праздновать не буду. Во время турнира нельзя. На «Большом шлеме» — нет. Но жена мне уже подарила подарок. К тому же завтра на тренировку.

Победа в следующем матче станет лучшим подарком. Надеюсь на это", — цитирует россиянина пресс-служба Australian Open.

В третьем круге турнира Медведев встретится с сербом Филипом Крайиновичем.