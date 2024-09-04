«Сейчас модно жаловаться, как только что-то не так». Турсунов — об условиях на US Open

Дмитрий Турсунов высказался на тему жалоб теннисистов на тяжелые условия во время US Open.

«У меня есть ощущение, что сейчас модно жаловаться, как только что-то не так. То есть девочки заканчивают в 2 часа ночи — они жалуются. Ночью прохладнее, но ночью играть не хотят. Днем жарко. Когда вам удобно сыграть матч? Давайте сделаем крышу — под крышей душно. Я не отменяю того, что жарко, но, мы когда играли, тоже было жарко», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Турсунов семь раз играл в основной сетке US Open. Его лучший результат — третий круг в 2008 году.