Сэвилл и Квитова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Китаянка Чжэн Циньвэнь, австрийка Дарья Сэвилл, итальянка Мартина Тревизан и чешка Петра Квитова вышли во второй круг «Ролан Гаррос».

В первом круге китайская теннисистка обыграла бельгийку Марину Заневскую со счетом 6:3, 6:1, а Сэвилл победила греческую теннисистку Валентини Грамматикопулу (6:1, 6:2).

Тревизан в первом матче обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании со счетом 6:0, 6:2, а Квитова победила Анну Бондар (7:6 (7:0), 6:1).

Во втором круге «Ролан Гаррос» Циньвэнь сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Ана Конюх (Хорватия).

Сэвилл в следующем раунде встретится с Квитовой, а Тревизан сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:1

Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 6:1, 6:2

Мартина Тревизан (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 32) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (7:0), 6:1