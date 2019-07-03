23:28 3 июля | Теннис — "Большой шлем"

Севастова и Кис вылетели с Уимблдона

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Еще две "сеяные" теннисистки покинули розыгрыш Уимблдона в женском одиночном разряде. 12-я ракетка турнира Анастасия Севастова из Латвии уступила американке Дэниэл Коллинз, а еще одна представительница США - 17-й номер "посева" Мэдисон Кис - проиграла словенке Полоне Херцог.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кори Гауфф (США, Q) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:3, 6:3

Дэниэлл Коллинз (США) - Анастасия Севастова (Латвия, 12) - 4:6, 6:4, 6:3

Полона Херцог (Словения) - Мэдисон Кис (США, 17) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/11/

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