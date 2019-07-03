Севастова и Кис вылетели с Уимблдона

Еще две "сеяные" теннисистки покинули розыгрыш Уимблдона в женском одиночном разряде. 12-я ракетка турнира Анастасия Севастова из Латвии уступила американке Дэниэл Коллинз, а еще одна представительница США - 17-й номер "посева" Мэдисон Кис - проиграла словенке Полоне Херцог.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, Q) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:3, 6:3
Дэниэлл Коллинз (США) - Анастасия Севастова (Латвия, 12) - 4:6, 6:4, 6:3
Полона Херцог (Словения) - Мэдисон Кис (США, 17) - 6:2, 6:4
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