Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Элисон Риске - 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) - Джоанна Конта (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс (США, 11) - Элисон Риске (США) - 6:4, 4:6, 6:3