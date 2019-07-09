17:12 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона

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Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Элисон Риске - 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) - Джоанна Конта (Великобритания).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Серена Уильямс (США, 11) - Элисон Риске (США) - 6:4, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/11/

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