Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Элисон Риске - 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) - Джоанна Конта (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Серена Уильямс (США, 11) - Элисон Риске (США) - 6:4, 4:6, 6:3
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