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Серена Уильямс восстановилась после травмы и примет участие в Australian Open

18:00
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала о том, что примет участие в Australian Open.

Теннисистка в июне 2021 года получила травму ноги на Уимблдоне и после этого ни разу не играла на турнирах.

«Подколенное сухожилие стало лучше, — приводит слова Уильямс upi.com. — Это заняло много времени, но теперь все гораздо лучше. Было грустно пропускать US Open. Я очень старалась восстановиться, но не получилось».

Также Серена ответила на вопрос, будет ли готова к Australian Open.

«Да, определенно», — сказала она.

Турнир должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.upi.com/Sports_News/2021/11/05/Serena-Williams-calls-hamstring-better-plan-play-Australian-Open-tennis/9571636114668/?u3L=1

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