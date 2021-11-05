Серена Уильямс восстановилась после травмы и примет участие в Australian Open
18:00
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала о том, что примет участие в Australian Open.
Теннисистка в июне 2021 года получила травму ноги на Уимблдоне и после этого ни разу не играла на турнирах.
«Подколенное сухожилие стало лучше, — приводит слова Уильямс upi.com. — Это заняло много времени, но теперь все гораздо лучше. Было грустно пропускать US Open. Я очень старалась восстановиться, но не получилось».
Также Серена ответила на вопрос, будет ли готова к Australian Open.
«Да, определенно», — сказала она.
Турнир должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.upi.com/Sports_News/2021/11/05/Serena-Williams-calls-hamstring-better-plan-play-Australian-Open-tennis/9571636114668/?u3L=1
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