Серена Уильямс снялась с Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с розыгрыша Roland Garros. Трехкратная победительница турнира должна была играть во втором круге с болгаркой Цветаной Пиронковой, которая теперь пройдет без борьбы в третий круг. Причиной отказа Серены стала травма ахилла.

Соперница Пиронковой определится в матче двух чешек — 32-й «сеяной» Барборы Стрыцовой и Барборы Крейчиковой.

В первом круге Уильямс победила соотечественницу Кристи Ан (7:6 (7:2), 6:0).