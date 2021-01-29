Серена Уильямс рассказала, как отпраздновала конец карантина

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью The West Australia рассказала, как отпраздновала завершение карантина в Аделаиде.

«Сначала мы всей группой пошли в зоопарк. Мне очень сложно две недели было находиться в одном номере с трехлетним ребенком. Но я ни на что не променяла бы часы, которые провожу с дочерью», — заявил Уильямс.

Сегодня 29 января Серена Уильямс провела выставочный матч в присутствии зрителей против Наоми Осаки в Аделаиде — 6:2, 2:6, 7:6.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка София Кенин.