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Серена Уильямс рассказала, как изменилась ее игра с момента начала карьеры

14:46
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Американка Серена Уильямс, ставшая первой финалисткой US Open, отметила, что раньше ей становилось непросто играть только с четвертьфиналов.

— Когда я начинала, могла выигрывать много простых матчей, только с четвертьфиналов становилось чуть-чуть сложнее, — цитирует официальный сайт US Open Уильямс. — Сейчас — легких матчей просто нет. Все играют очень хорошо. Любой соперник играет намного лучше.

В финале она сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

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