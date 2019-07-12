Серена Уильямс помнит поражение от Халеп на Итоговом турнире

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала предстоящий финал Уимблдона, в котором сыграет с румынкой Симоной Халеп. Также она рассказала, что не думает о рекорде Маргарет Корт.

Уильямс может выиграть свой 24-й "Большой шлем" и сравняться с Корт.

– Я вообще не думаю о рекорде, потому что суть не в 24-м, 23-м или 25-м "шлеме", - приводит пресс-служба WTA слова Уильямс. - Главное - выходить на корт и полностью выкладываться по полной при любых обстоятельствах. Что бы я ни делала, у меня всегда будет отличная карьера за спиной. Самым важным среди наших с Симоной матчей было мое поражение на итоговом турнире (0:6, 2:6), я его не забуду. Она тогда играла просто невероятно. После того матча я понимаю, что она снова может выйти на тот уровень, поэтому мне нужно играть еще лучше.

Напомним, что Уильямс стала самой возрастной финалисткой турнира "Большого шлема" в Открытой эре