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Серена Уильямс обыграла Пиронкову и вышла в полуфинал US Open

21:33
Серена Уильямс. Фото Twitter.
Серена Уильямс. Фото Twitter.
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В матче 1/4 финала US Open в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс обыграла болгарку Цветану Пиронкову (6:4, 3:6, 6:2)

В полуфинале Уильямс предстоит сыграть с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс (США, 3) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 4:6, 6:3, 6:2

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