Серена Уильямс: «Не знаю, как Азаренко остается таким позитивным человеком»

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от белоруски Виктории Азаренко (6:1, 3:6, 3:6) в полуфинале US Open.

— Конечно, я расстроена, — приводит официальный сайт US Open слова Уильямс. — В то же время я знаю, что сделала все, что могла. В других матчах я чувствовала, что могла сыграть лучше, но в этот раз выложилась по полной. Я стала больше ошибаться, выиграла не так много очков на второй подаче. Я не подавала. Имею в виду, что подавала неплохо, но не доминировала. Я допустила ряд ключевых ошибок на приеме во втором сете, затем Виктория стала играть лучше. Она начала доставать мячи, которые обычно не достает. Она серьезно прибавила по ходу игры.

В карьере Виктории было немало спадов, хотя она начала со взлета. Если честно, не знаю, как она осталась таким позитивным человеком. Это хороший урок для всех нас. Несмотря ни на что, она продолжает идти вперед. Надеюсь, она продолжит идти за мечтой.

Азаренко прекрасно двигается, отлично играет, хорошо знает мою игру. Когда она играет против меня, то повышает свой уровень до недосягаемой высоты. Это та теннисистка, за которую ты болеешь, если не играешь против нее. Виктория — тот человек, которого всегда хочется поддерживать.